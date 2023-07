Reconciliación, unidad y cambio dejó debate de candidatos en la UCAB

En la UCAB se realizó el debate “Hablan los candidatos”, con la asistencia de 8 de los 13 aspirantes que participarán en las primarias opositoras del 22 de octubre, entre ellos María Corina Machado, Andrés Velásquez, Delsa Solórzano, Tamara Adrián, Freddy Superlano, César Pérez Vivas, Andrés Caleca y Carlos Prosperi.

La unidad, reconciliación, cambio político, recuperación económica, organización en la oposición, fueron las respuestas más reiteradas de los aspirantes presidenciales, quienes en especial les hablaron a los jóvenes del país.

Todos los candidatos prometieron a los dirigentes universitarios que les hicieron preguntas en el Aula Magna recuperar el país para que tengan empleos, mayor seguridad, mejor educación, un futuro posible y no decidan emigrar del país.

¿Qué tienen ustedes qué decirle a Venezuela? le preguntaron los moderadores. El primero en responder fue Andrés Velásquez quien dijo que tiene un compromiso con el país para recuperar las libertades y la democracia.

Carlos Prosperi dijo que este encuentro debe ser el primer paso para la reconciliación del país, “Es momento de apartar cualquier tipo de diferencia”. Freddy Superlano afirmó que “Es la oportunidad de organizarnos, y que deben contar con nosotros una fuerza catalizadora para conquistar el cambio político, si Barinas pudo, Venezuela también puede”.

Por su parte María Corina Machado insistió que la lucha que está dando “Es una lucha espiritual más que electoral, vamos a derrotar al socialismo para siempre”. Dijo que ofrece “orden, plata y familia” y que la reunificación de Venezuela será por los jóvenes.

Mientras que Delsa Solorzano habló de la reconciliación, “Pero para que haya reconciliación es necesario la justicia sin impunidad, recuperación económica y la reconstrucción institucional para que haya plena garantía de derechos humanos”.

Andrés Caleca planteó refundar la República. Dijo que el gobierno tiene el poder, pero no los votos. Insistió en la unidad, “Lo haremos todo o no lo haremos, la unidad es indispensable, una gran coalición para el cambio”. Tamara Adrián indicó que Venezuela no necesita políticos, sino estadistas para reconstruir la democracia con visión del país para el 2060.

José Pérez Vivas puso al servicio de la Nación su trayectoria de servidor público. “Sí tenemos la oportunidad de unirnos en un solo movimiento que garantice el cambio político”. Entre las propuestas económicas que hicieron destacaron los ajustes salariales, traer nuevas inversiones extranjeras, reformas a la ley de hidrocarburos, valorar lo “Hecho en Venezuela”, así como impulsar un desarrollo económico con inclusión social.

Afirmaron que el 22 de octubre, fecha de las primarias, será una jornada ciudadana. Los aspirantes coincidieron en que ese día no se va a escoger un candidato solamente, sino un liderazgo que pueda conducir a la oposición para lograr el cambio político.

Hicieron un mea culpa sobre los errores que ha cometido la dirigencia opositora. “No nos podemos volver a equivocar”, advirtió Caleca, Mientras que Prosperi pidió perdón “porque los errores de los políticos los terminan pagando el pueblo”.