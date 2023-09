María Carolina Uzcátegui propone posponer la primaria y solicitar el apoyo del nuevo CNE

María Carolina Uzcátegui, exvicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, propuso este jueves posponer la elección interna de la oposición, prevista para el 22 de octubre, y que se solicite para su desarrollo el apoyo técnico y logístico del nuevo Consejo Nacional Electoral.

«La propuesta sería suspender (la primaria) y revisar, de repente plantearse una nueva primaria. No tenemos fecha de elección presidencial, las condiciones actuales no son las más propicias. Vamos a revisar el proceso. Sigo pensando que la primaria es un método idóneo para la selección de un candidato y una propuesta unitaria», dijo.

Uzcátegui manifestó, en rueda de prensa, que el CNE puede estar en la capacidad de organizar una primaria en corto tiempo y destacó que la Comisión de Primaria ya tiene gran parte del trabajo adelantado. Recordó cuando el Poder Electoral organizó en un mes y medio la presidencial después del fallecimiento de Hugo Chávez en 2013.

«Sí sería posible. Pero en Venezuela estamos acostumbrados a no reconocer cuando cometemos errores, cuando nos salimos de las agendas; nunca se le había dicho al país ‘nos equivocamos, vamos a revisar el procedimiento y vamos a seguir adelante’. Eso hay que cambiarlo, hay que hablarle con seriedad y responsabilidad a Venezuela», afirmó.

«No llena las expectativas»

La ingeniero cree que el proceso «no llena las expectativas» de los venezolanos.

Preguntó qué ocurrirá si la primaria la gana un candidato inhabilitado que no pueda postularse para la presidencial de 2024. También planteó los escenarios posibles de que el abanderado resulte inhabilitado, como ocurrió en el estado Barinas con Freddy Superlano, o que se presente un escenario como el de Ecuador, donde asesinaron al precandidato Fernando Villavicencio.

«Esa es una deuda que tiene el sector político con el país. Y eso también es parte de la falla de origen que hubo en la definición del proceso de primaria. No se definió si se iba a participar o no con el CNE ni qué se iba a hacer con el tema de los inhabilitados. Esas son respuestas que no se le dieron a los ciudadanos», expresó.

Esas situaciones, señaló la exvicepresidenta de Primaria, que solo confirman que pudiera haber muchos tropiezos e inconvenientes que no permitirían el desarrollo de la primaria. Y agregó que lo último que el país debe permitir es que haya una nueva «decepción».

«La primaria fue liquidada por una organización que no corresponde a necesidades del país; se ha convertido en una puja de intereses particulares, contrapuestos y con agendas distintas a los intereses colectivos. El país no tiene claro si se va a escoger un candidato con posibilidad de llegar a Miraflores o al nuevo jefe de la oposición para desviarnos de la ruta democrática», enfatizó.

Uzcátegui ratificó las alertas que hizo cuando renunció como vicepresidenta de la Comisión de Primaria.