Chofer no permitió que el perro viajara con su dueña y murió asfixiado

El conductor de un autobús de transporte de pasajeros quedó privado de libertad por ocasionar la muerte de un perro.

“Un perro de raza American Bully murió asfixiado en la maleta de un bus de la línea Expresos Primavera”, informó la periodista Susan Quijada.

Para la dueña del perro se trataba de un viaje de rutina desde San Cristóbal, estado Táchira. Para no incomodar a los demás pasajeros lo metió en un transportín y tenía previsto que el animal viajara a su lado durante todo el recorrido.

Sin embargo, al momento de notar la presencia del perro, el conductor del autobús le exigió que para poder viajar el animal tenía que ir encerrado en la maleta de la unidad de transporte.

De esta forma hicieron el viaje. Sin embargo, al llegar al estado Anzoátegui la policía del estado realizó una inspección de rutina al equipo, donde encontraron al perro sin vida.

Ante esta situación, los funcionarios de El Tigre detuvieron al chofer por causarle la muerte al animal.

Varios usuarios en la red social Twitter (X) condenaron el trato cruel del chofer hacia el perro. Además, aseguraron que no hubiesen permitido que sus mascotas viajaran en esas condiciones.

“¿Todavía está metido en el transportín y no lo dejó? Yo no acepto que no vaya en un sitio seguro y con aire acondicionado. Preso por mala gente. Verdad que la pena máxima son 45 días, seguirá sucediendo el trato miserable para con los animales”, comentó @auramar2209.

“Fui autobusero unos cuantos años, viajé por casi toda Venezuela en un transporte muy reconocido del Táchira. Puedo asegurar que los perritos que transportan muchas damas y niños, se portan 100 veces mejor que cualquier ciudadano. Son animales, injustamente llamados irracionales”, añadió @EliazarFra49525.

Con información de El Público TV