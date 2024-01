La advertencia de Maduro a Daniel Noboa: deja de meterte con nosotros

Este miércoles 31 de enero, el presidente Nicolás Maduro encabezó la sesión solemne de apertura del Año Judicial 2024, desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas.

Durante su alocución, Maduro se refirió a las recientes declaraciones del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien dijo que desconocerá los resultados de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela.

El mandatario venezolano también cuestionó que Ecuador haya solicitado la ayuda militar de EEUU para enfrentar la ola de violencia que afecta a ese país. “Le estás abriendo la puerta al diablo”, dijo.

“Preocúpate por tu país, Noboa. No gobiernas tu país, llegaste a abrirle la puerta al Comando Sur. No te conozco Noboa, eres muy joven, estás amenazando a Venezuela desde Ecuador“, expresó Maduro.

“Piénsalo bien cuando te vayas a meter con Venezuela, Noboa, deja de meterte con nosotros, ocúpate de tu país, tienes un berenjenal y no sabes qué hacer. El que se mete con Venezuela se seca, te vas a secar, Noboa“, agregó.

Declaraciones de Daniel Noboa

Durante una entrevista, el pasado martes el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, señaló que su gobierno no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, a realizarse en el último trimestre de este 2024.

“No reconoceremos el resultado de las próximas elecciones ya que no han sido elecciones libres“, afirmó el mandatario.

Noboa desmintió que en la actualidad, Ecuador no reconozca al gobierno venezolano, luego de sus recientes declaraciones: “Eso fue sacado totalmente de contexto, no es que no reconocemos. No estamos de acuerdo en lo absoluto de que no hayan elecciones libres en Venezuela, no es que no reconocemos el gobierno de Maduro“, aclaró.

Este anuncio de Noboa se da tras la decisión del TSJ de mantener la inhabilitación de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado.

Con información de El Diario 2001