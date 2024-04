Shell busca obtener una licencia antes de invertir en el campo Dragón

La petrolera británica Shell estaría buscando obtener una licencia a largo plazo por parte de Estados Unidos (EEUU), antes de tomar una decisión sobre la inversión en el proyecto de gas natural en el campo Dragón, ubicado en Venezuela.

El campo Dragón contiene hasta 4,2 billones de pies cúbicos de gas, por lo que Trinidad y Tobago necesitan de este hidrocarburo para abastecer sus industrias petroquímicas, así como Venezuela busca abrir una nueva fuente de ingresos aparte del petróleo.

Cabe precisar que EEUU extendió la licencia otorgada a Trinidad para desarrollar el campo Dragón hasta el año 2025 y permitió a Venezuela recibir ingresos en efectivo por la venta de gas.

No obstante, Shell estaría presionando a EEUU para obtener una licencia más larga, de 15 años, para desarrollar el campo Dragón en conjunto con la Compañía Nacional de Gas (NGC) de Trinidad. Una fuente indicó al medio internacional que la petrolera británica espera que EEUU dé la licencia, aunque no sea este año, a pesar de que los funcionarios norteamericanos no esperan que la empresa europea invierta más de US$ 1.000 millones en el proyecto.

