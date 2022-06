Maduro alertó sobre repunte de COVID-19 en Venezuela

El presidente Nicolás Maduro realizó un llamado a la población venezolana a retomar los cuidados ante un nuevo repunte en los casos COVID-19 en el territorio nacional.

Aseguró que, si bien comparado con otros países “es poco o casi nada”, sostuvo que la presencia del virus sigue siendo una realidad que necesita ser atendida.

“Vamos a retomar los cuidados. Esta semana pasamos de 1 caso por cada 100 mil habitantes, otra vez a dos casos por 100 mil habitantes”, manifestó.

A su vez, destacó que la cepa que más presencia tiene en Venezuela actualmente es la variante Ómicron.

Dijo que “aunque hoy lunes vuelve a bajar un poco, los expertos, nuestros científicos que siguen este tema, nos dicen que hay que hacer un llamado de atención pública para el cuidado colectivo, porque tenemos un repunte”.

De igual forma, añadió que “yo no les echaría la culpa a los conciertos, porque yo he visto que la gente se cuida”. No obstante, precisó que hay un “repunte durísimo” de casos de COVID-19 en la frontera con Colombia.

Con información de Notitarde