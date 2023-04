Diosdado Cabello: EE UU no respeta a nadie en el mundo ni al derecho internacional

Resaltó que pese a ello Venezuela está en su derecho de reclamar, “pero ellos (EEUU) controlan los organismos internacionales, controlan la ONU (Organización de las Naciones Unidas), la OEA (Organización de los Estados Americanos)” indicó, y muestra de ello es que EE UU ha pedido la destitución del Secretario General de la OEA, Luis Almagro.

Señaló que EE UU tiene estados en donde la gente parece “zombie” por una droga que se llama fentanilo. “A ellos no les importa eso, así operan ellos, no les importa la vida de nadie, aquí no les ha importado el daño que le han hecho a nuestro pueblo y la excusa cuando tú los escuchas es “estamos preocupados por los venezolanos”. ¿Por cuáles? ¿Cómo se preocupan aplicándoles sanciones, bloqueos y persecuciones a nuestro pueblo?”, cuestionó.

Por tal razón, aseguró que el Gobierno Nacional, con el presidente Nicolás Maduro al frente, “ha pedido respeto a la autodeterminación de nuestro pueblo, ha pedido la no injerencia de nadie en los asuntos internos de nuestro país, pero la verdad han sido peticiones al aire”.

“No le pidamos cordura al Gobierno de los EE UU, ellos no saben de eso, ellos no respetan el derecho internacional, ellos tienen entre cejas y cejas metido a nuestro pueblo porque se quieren robar nuestros recursos, ellos no quieren comprar el petróleo ni los recursos naturales nuestros, quieren robárselos (…) tengámoslo claro en ellos no se puede ni confiar ni creer que van a tener una decisión ajustada al derecho internacional, nunca lo harán”, puntualizó.