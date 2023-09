¿Cuál es la realidad educativa en Venezuela?

Precariedad docente La crisis educativa no se limita solo a la infraestructura y los recursos. Rose enfatizó que no se puede reconstruir la calidad educativa ni reivindicar la labor docente hasta que se resuelva “el panorama de precariedad en la que se encuentran los educadores”. Los datos de Con la Escuela indican que el número de egresados de la carrera de Educación se redujo 83%. En el año 2022, un 45% de los maestros se jubiló sin contar con una generación de relevo que los sustituyera; mientras tanto, el 38% de las instituciones no tenía el personal docente necesario. Los bajos salarios obligaron a 42 % de los maestros a buscar ingresos adicionales ajenos a su profesión para poder subsistir, mientras que 70% tenía que desplazarse a pie a su lugar de trabajo, y 48% no podía permitirse adquirir calzado. Sin embargo, la investigación reveló una resistencia educativa de 93% en los planteles públicos. Asimismo, 57% de los estudiantes que repetían eran varones, en contraste con el 41% de mujeres. Con este resultado, reiteraron la necesidad de establecer una alianza para rescatar la educación en Venezuela, “que es un derecho vital para el progreso de la sociedad y el desarrollo de cualquier país”.