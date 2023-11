No mejora abastecimiento de gasolina y gasoil en Maracay

|| Luis Chunga

Los conductores hacen el llamado a PDVSA para que autorice el funcionamiento de más estaciones

Conductores de las diferentes rutas de transporte público, taxistas y privados, de la ciudad de Maracay, estado Aragua, denunciaron que llevan varias semanas enfrentándose al desafío de hacer largas colas para llenar de gasolina o gasoil sus vehículos.

Indicaron que el panorama es general tanto en las estaciones de servicio subsidiadas como en las dolarizadas, donde se observan largas filas de vehículos con la esperanza de conseguir el combustible para poder trabajar. Los choferes manifestaron diariamente su malestar al no poder laborar.

En este sentido hicieron el llamado para que el ministro Pedro Tellechea, presidente de PDVSA, autorice de una vez por todas el funcionamiento de las estaciones de gasolina que se encuentran en el municipio Girardot y el municipio Mario Briceño Iragorry y así están seguros volverá la normalidad.

“La escasez de la gasolina se convirtió en un problema social, afecta todo y perjudica la economía familiar, yo soy taxista y me paso una semana haciendo cola y cuando salgo a trabajar el cliente no quiere pagar la tarifa que se le cobra “, dijo Pedro Carrillo.

Luego Néstor Mendoza, taxista, señaló que “echar gasolina por estos días es un dolor de cabeza, no se consigue, estamos cansados de esto, que más te puedo decir” denunció.