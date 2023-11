Manuel Guerrero: El referendo no es del gobierno ni de la oposición

NO AL RADICALISMO El dirigente de AD en Aragua comentó que los venezolanos no deben caer en el radicalismo, por lo que no recomienda que haya amenazas contra las personas que no participarán en el referendo consultivo. “La unidad no puede ser bajo el encuentro y la amenaza. El sufragio ciertamente es un derecho y lo ejerce el que quiera. Nosotros promovemos la participación”.