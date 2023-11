SOBERANÍA TERRITORIAL

|| Ramón Guillermo Aveledo

El ejercicio de la soberanía sobre el territorio es irrenunciable. Es nuestro derecho y nuestro deber. Corresponde al Estado asegurarlos. Los artículos 10 al 15 de la Constitución tratan acerca del territorio y los espacios geográficos, próximos a un referendo atinente a ellos, deberíamos releerlos. El 10 pauta que es el legado de la Capitanía General de Venezuela antes de la Independencia con modificaciones resultantes de “tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad”, lo cual no se determina unilateralmente y es lo que se está discutiendo actualmente en la CIJ, también destaco el 13 “no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado…” y el 14 relativo al “procedimiento jurídico especial para aquellos territorios que por libre determinación de sus habitantes y con aceptación de la Asamblea Nacional se incorporen al de la República”.

Releo en estos días y lo recomiendo a todos, el libro del historiador y profesor Manuel Alberto Donís Ríos El Esequibo. Una reclamación histórica, publicado en 2016 por ABEdiciones UCAB. Muy útil por lo sencillo e informativo. Al final, una cronología del viaje de Alonso de Ojeda en 1499-1500, hasta la activación por Venezuela de las ZODIMAIN de 2015, pasando por varios episodios clave en 1903, 1948, 1951 y sobre todo de 1962 en adelante.

En el referendo votaré. Por rechazar por los medios conforme a derecho, la línea impuesta por el Laudo de 1899, en la primera votaré SÍ. Ha sido la posición venezolana desde mi niñez. También en la segunda sobre el Acuerdo de Ginebra, negociado y suscrito por el canciller Iribarren Borges en el gobierno de Leoni, para resolver la controversia según la Carta de la ONU. En la tercera me abstengo o votaría NO, pues ya la Corte Internacional decidió ser competente y Venezuela se prepara para argumentar allí, así que un pronunciamiento popular al respecto carece de utilidad por inoportuno. En la cuarta voto SÍ por lógica, ha sido posición consistente de Venezuela hasta que el difunto Presidente Chávez la cambió en 2004. Debemos volver a ella. Por el mismo razonamiento, votaré NO en la quinta. Sería un acto unilateral sobre un territorio que estamos reclamando. Estaríamos contradiciendo nuestra Constitución, el Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional.

Ejercer la soberanía sobre todo el territorio nacional, por la seguridad a personas, recursos naturales y bienes estratégicos debe ser siempre y en toda Venezuela.