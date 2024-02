Sector construcción denuncia estancamiento ante falta de obras en Aragua

Glenn Requena

***La Cámara de Construcción ha sostenido encuentros con las autoridades del estado, pero no se han concretado los proyectos

Fidel Barrios, presidente de la Cámara de la Construcción del estado Aragua, informó que la operatividad del sector se mantiene baja debido a los pocas obras y proyectos; sin embargo, apuestan a un resurgimiento del sector.

Detalló que registran una paralización cerca del 95% en todo el territorio nacional, lo que espera comience a cambiar el segundo trimestre del año.

“No se están realizando grandes obras, más allá de remodelaciones y rehabilitaciones. El sector privado al no tener acceso al núcleo financiero y a los créditos por supuesto no va a conseguir financiamiento”, precisó.

Aseveró que hay constantes conversaciones con las autoridades regionales y municipales, pero estos encuentros no se convierten en acciones para impulsar las obras y construcciones que están paralizadas.

“No ha pasado de allí, de conversar sobre las soluciones que se pueden presentar en determinados problemas críticos que tenemos en la región”, comentó.

La cota del Lago de Valencia, el manejo de las aguas servidas y de lluvias, son algunos de los temas en los que estos profesionales pueden aportar soluciones en la entidad aragüeña, según explicó el máximo representante de la Cámara de la Construcción en la entidad.

“Somos los encargados de llevar ese tipo de obras, de hacer los proyectos y la ejecución. Además, dependiendo del tamaño de la obra puedes darle trabajo a un millón de personas en cuestión de 15 días”, destacó Barrios.

El sector no ha tenido problemas para conseguir los insumos y materiales para sus proyectos; no obstante, al no haber proyectos en ejecución, estos productos se quedan en los negocios que los ofertan.

“Probablemente sí arranca el sector a lo mejor puede haber desabastecimiento, pero ahorita lo que buscas lo consigues”, concluyó.

Foto: Glenn Requena