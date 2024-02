Expertos exhortan a ampliar esquema general de vacunas en el país

Glenn Requena

***La fiebre amarilla, BCG, pentavalente y varicela, son algunas de las dosis más comunes que se colocan a temprana edad

Los esquemas de vacunación son uno de los grandes avances de la historia, ya que han ayudado a proteger y evitar enfermedades a la población que logra acceder a estos biológicos. Sin embargo, en Venezuela se ha hecho difícil que una parte de la población, especialmente los más jóvenes, puedan inmunizarse con todas las necesarias, debido a la ausencia en los centros de salud públicos y los altos costos en los privados.

En todo el mundo hay una gran variedad de vacunas, que se suministran desde los primeros años de vida. La BCG, hepatitis B, pentavalente, rotavirus y la influenza, son algunos de los biológicos más comunes.

“Venezuela, entre los países latinoamericanos, cuenta con una de las menores cantidades de vacunas que se coloca la población, en comparación a nuestros vecinos de Sudamérica”, precisó Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos en Aragua.

Agregó que la situación económica y política ha afectado el abastecimiento de vacunas en el país, lo que no ha permitido que la población acceda fácilmente a dosis que se comercializan a altos costos, como neumococo, varicela o la del VPH.

“Aquí ha habido gran escasez de vacunas, especialmente para los infantes. Actualmente en Venezuela se lleva un esquema básico”, expresó.

Los precios de estos biológicos varían depende de los proveedores, pero se encuentran entre 70 y 200 dólares en algunas clínicas p consultas privadas.

La BCG, pentavalente, trivalente viral y fiebre amarilla forman parte del esquema básico de vacunación en los niños el país. A los 18 meses de edad se les aplica sus refuerzos, luego a los cinco y 10 años.

SARAMPIÓN

A través de sus redes sociales, Alejandro Crespo, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría en Aragua, explicó que durante el 2023 hubo un aumento del 64% de casos de sarampión con respecto al año anterior en todo el mundo. En el país, entre 2017 y 2019 se reportó una epidemia que dejó más de 7.000 casos y 80 muertes.

“Prácticamente todas las defunciones ocurrieron en menores de cinco años; y más del 70%, en poblaciones indígenas de Delta Amacuro”, indicó en su cuenta X.

Recalcó que según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), no hay datos actualizados en Venezuela porque el Estado no reportó coberturas de vacunación durante 2023. No obstante, para 2021, 32% de los niños en Venezuela no tenían su primera dosis de vacuna contra el sarampión y 63% no se había aplicado la segunda dosis.