Vapers: ¿Una alternativa para dejar de fumar?

|| Yirvis Vásquez

Cada 31 de mayo se conmemora el Día del No Fumador

El “vaper” o cigarrillo electrónico, se ha puesto de moda como opción para dejar de fumar, pero ¿es realmente la mejor opción? Gregorio Rodríguez, médico especialista, aseveró que ni el vaper ni el tabaco, son recomendables para la salud, ya que puede generar enfermedades pulmonares.

“No se puede recomendar, ni tabaco, ni cigarrillo, ni los vaporizadores, ya que estos últimos contienen sustancias que dañan el organismo a la larga”. Rodríguez aseguró que es lo mismo, por ende los especialistas de pulmón no lo recomiendan.

ESTUDIOS AVANZADOS

Un artículo publicado en la página web de la American Cancer Society, indica que los cigarrillos electrónicos siguen siendo bastante nuevos, y se necesita más investigación durante un período prolongado para saber cuáles pueden ser los efectos más severos.

Los puntos más importantes que hay que saber es que aún se desconoce a largo plazo los efectos que el uso de cigarrillos electrónicos tienen sobre la salud, y que todos los productos del tabaco, incluyendo estos, pueden poner en riesgo la salud de las personas.

Por ejemplo, estos vaporizadores pueden irritar los pulmones y tener efectos nocivos para el corazón, según los estudios. La sociedad aclara, aún desconociendo los efectos que el uso de cigarrillos electrónicos pueden tener sobre la salud, hay informes recientes de enfermedades pulmonares graves en algunas personas que los usan.

Entre los síntomas reportados se incluyen: Tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho, náusea, vómito, o diarrea, así como cansancio, fiebre o pérdida de peso. Algunos casos han sido lo suficientemente graves como para requerir de hospitalización, incluso se refieren a fallecidos, debido a su enfermedad.

No obstante, no se ha determinado claramente cuántos casos se han generado, ni si todos fueron debidos a esta misma causa.

LA DEFENSA

Al conversar con Jean, encargado de un negocio de vapers en Maracay, confesó que fue fumador por más de 15 años, pero con estos cigarrillos electrónicos dejó el mal hábito.

“Sí representan una opción para las personas que quieren dejar de fumar, ya que cumplen con la función de disminuir los niveles de nicotina y tienen menos componentes dañinos para la salud”.

A su juicio, los vapers no son un reemplazo del cigarro, sino “una herramienta para ayudar a la gente a dejar de fumar, es más una solución que un problema”. Jean no niega que se trate de una moda y reconoce que no es totalmente inofensivo.

“No te puedo decir que es mejor que el cigarrillo, es menos dañino que el cigarro sí, a diferencias de otras opciones para dejar de fumar, este te ayuda a calmar la ansiedad y no volver a tomar la nicotina, a pesar que hay algunas esencias que lo contienen para cubrir la necesidad”. Manifestó que los vapers “desechables” vienen con una dosis más alta de nicotina, por ende no los recomienda.

¿QUÉ ES EL VAPER?

Los vapers son dispositivos que liberan nicotina, a través del calentamiento de un líquido que mezcla propilenglicol y glicerina vegetal, esto se calienta hasta los 350 grados mediante una batería que se carga con un puerto USB y se aspira mediante una boquilla. Los hay de diferentes sabores y concentración de nicotina (desde 36 mg/ml hasta 0mg/ml).

CONCIENCIACIÓN RECUADRAR El Día Mundial Sin Tabaco se conmemora en todo el mundo el 31 de mayo de cada año. Esta celebración anual informa al público acerca de los peligros que supone el consumo de tabaco, las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras, las actividades de la OMS para luchar contra la epidemia de tabaquismo, y lo que las personas de todo el mundo pueden hacer para reivindicar su derecho a la salud y a una vida sana, y proteger a las futuras generaciones libre de humo.

EL DATO

La American Cancer Society ha dicho que, aunque el término “vapor” puede sonar inofensivo, el aerosol que sale de un cigarrillo electrónico no es vapor de agua y puede ser perjudicial. El aerosol del cigarrillo electrónico puede contener nicotina y otras sustancias adictivas que llegan a causar enfermedades pulmonares, cardiacas y hasta cáncer.