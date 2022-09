Partido Lápiz consolida más del 80% de su estructura en Aragua

|| Yirvis Vásquez

Ismael León, secretario del partido Lápiz quien estuvo este viernes en el estado Aragua, precisó que la visita en la región se debe para revisar las estructuras políticas en cada municipio, parroquias, caseríos con la finalidad de llevar el mensaje de lo importante de la educación.

León aseguró que no quieren un partido político de militantes “Que deban estar inscrito en el partido de lo contrario no formaran parte de lo nuestro, eso no es lo que queremos, le abrimos las puertas a todos los independientes”.

En Aragua el secretario general, dijo que no tiene cifra de la masa que conforma el partido político, sin embargo, hay una estructura entre el 75% y 80 % de estructura a nivel municipal. “Ahora es que falta, a nivel, parroquial, falta lo más importante para nosotros los jefes de campaña por mesa”.

Con referencia al éxito que pueda tener el partido político en la región, León precisó que lo que se vivió recientemente con la inauguración de la Casa del Futuro “eso es nuestro éxito, tanto que es para el futuro en los estados y municipios, es el principio de mucho que hay que hacer”.

El político dijo que las personas ahorita quieren es soluciones y no que lo amarren “Lo de la educación no es una bandera para amarrar votos, Venezuela necesita un cambio”.