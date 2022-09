Comerciantes en alerta ante circulación de dólares falsos

|| Yirvis Vásquez

Durante las últimas semanas se ha reseñado la información acerca de la circulación de dólares falsos, por lo que comerciantes están alerta para no caer en este fraude, incluso en oportunidades prefieren no recibir la divisa, si no están seguro de su autenticidad.

Al conversar con varios trabajadores de comercios en el centro de Maracay, indicaron que someten el billete a varias pruebas para no tener pérdidas. “Prefiero estar seguro y más cuando se trata de alta denominación y tengo que dar vuelto”, expresó Raimond Blanco, empleado en una cauchera.

Blanco detalló que la experiencia enseña cómo saber si el dólar es falso o no. “El detalle preciso es la cinta a contra luz, que te indica el monto del billete, se tiene que leer nítido, si es 100, 50, 10 etc”.

En los supermercados también es muy sensible que pase este tipo de situaciones con los dólares, sin embargo, someten el billete hasta a tres pruebas para saber su autenticidad.

Andrea Silva, quien trabaja de cajera en un supermercado, sostuvo que tiene el marcador especial. “Si marca un color oscuro el billete es falso, mientras que si es auténtico la raya será amarillenta y poco a poco desaparecerá”. Silva reveló que el billete que mayormente han querido utilizar para pagar es el de 50 y 100 dólares.

Alicia Rodríguez, vendedora en un centro comercial, manifestó que utiliza la máquina diseñada para tal fin, aunque también lo revisa y palpa.