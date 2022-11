¿Qué rol tienen los padres para evitar la hipersexualización en niños?

|| Glenn Requena

En la alcaldía de Girardot se dio una ponencia con diferentes profesionales para evitar casos de abuso en la ciudad

Desde hace meses autoridades han informado de casos de abuso sexual y maltrato a niños, niñas y adolescentes. El municipio Girardot no ha escapado de esta realidad y es por ello que profesionales de la psicología resaltaron que es necesaria la supervisión de los padres, para que no haya un desajuste emocional en la población infantil y no hipersexualizarlos.

Durante una charla en el auditorio de la alcaldía de Girardot, varias psicólogas puntualizaron que ante estos hechos hay un impacto en el nivel psicológico de los niños “bastante fuerte” y sin la supervisión temprana, puede caer en un desajuste emocional en los más pequeños.

María Alejandrina González, psicóloga, explicó que es importe despertar consciencia en todos los niveles, hogar, planteles educativos, medios de comunicación, concursos de belleza, entre otros, y debe tomarse en consideración la fase de desarrollo de los NNA, para evitar la hipersexualización temprana.

“Redes sociales, fiestas infantiles, vestimenta y canciones, son algunos de los factores psicosocial en la sexualización temprana. Si no hay una supervisión parental es bastante grave, peor que el COVID-19”, expresó la especialista.

Detalló que la hipersexualización está relacionada a expresiones y comportamientos inducidos hacia los jóvenes y propiciados por los padres, en los que niños y niñas saltan su fase de desarrollo.

“Puede ser la figura materna, una tía, cantante o modelo que no está acorde a su edad ni fase de desarrollo, dando valor a un solo atributo”.

¿EL MAQUILLAJE INCIDE?

El maquillaje y cosméticos tienen efectos adversos en edades infantiles y durante la adolescencia. Elisa Sciamanna, médico dermatólogo, comentó que la madre es quien tiene mayor responsabilidad durante la niñez de un joven.

“Existe un daño, la piel como un órgano puede irritarse y afectarse por el uso de maquillaje a edades tempranas y hoy día no solamente en la piel, se está viendo que algunos componentes de cosméticos pueden estar asociados a una pubertad precoz o cáncer, porque aumentan la cantidad de estrógeno en el organismo”.

Afirmó que el maquillaje es un juego para los niños y es por ello que existen estos productos que son de carácter hipoalergénico que se retiran con agua.

“Está en la mamá o representante del niño ver hasta dónde ese juego se puede convertir en una alteración. Es recomendable que la niña se maquille a partir de los 14 y 15 años de edad, la piel ya tendría todas las características de una piel adulta”, dijo la dermatóloga.

PONENCIA

“La afectación psicosocial de la sexualización temprana” fue la ponencia que realizaron las psicólogas y dermatóloga, quienes estuvieron acompañadas por Cinzia Machin de Morales, primera dama de Girardot, y Mary Boyer, directora ejecutiva del Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

“Queremos establecer una campaña contundente contra el abuso sexual, la hipersexualidad y el maltrato infantil. Vamos a colocar vallas publicitarias, flyers y trabajar con las redes sociales, para que los que sufran de este trastorno sepan que vamos a estar en cada valla de nuestra ciudad. Vamos a hacer un despliegue”, resaltó Boyer.

Por su parte, la primera dama hizo un llamado de consciencia para que aquellas instituciones educativas, agencias de modelaje, academias de baile, entre otras, fomenten la prevención y evitar que la población infantil se vea potencialmente como víctimas de abuso sexual, escolar y de pedofilia.

PEDOFILIA Andreína Osorio, psicóloga clínico, aseveró que la característica principal del trastorno de la pedofilia es la atracción por niños menores de 14 años. Cuando se ejecuta pasa a ser abuso sexual. “No todos los pedófilos llegan a cometer un abuso sexual infantil. Se le llama pedofilia cuando está en la mente, ya cuando se ejecuta pasa a ser abuso. Es una enfermedad mental desde el punto de vista de la psicología”, recalcó.