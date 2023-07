Wimbledon continúa dando sorpresas y emociones

La kazaja Elena Rybakina, número tres del mundo y defensora del título, superó la segunda ronda de Wimbledon, este jueves, donde la principal despedida del día fue la del noruego Casper Ruud, cuarto del ranking ATP y que confirmó que el césped no es su superficie.

En un día en el que no jugaron ni Novak Djokovic ni Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev era el gran nombre en liza en el cuadro masculino y el ruso, que en 2022 no pudo participar en el All England Club por la exclusión de los deportistas de su país tras la invasión de Ucrania, vio cómo su duelo de segunda ronda era interrumpido por la llegada de la noche, cuando tenía la misión encarrilada (6-3, 6-3, 4-4) ante el francés Adrian Mannarino (35º).

Con esa interrupción, que obligará a Medvedev a terminar el trabajo el dia de hoy, la gran noticia de ayer en el cuadro ATP fue el adiós del cuarto del mundo, Casper Ruud, derrotado en cinco sets por el británico Liam Broady (142º), por 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-0.

“Cuando anoche me fui a dormir, estuve pensando qué decir si ganaba el partido, pero ahora que estoy aquí no sé qué decir”, sonrió Broady en su intervención ante el público justo tras la victoria.

|| AFP