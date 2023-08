Venezuela perdió ante Georgia y se despidió del Mundial de Baloncesto

El equipo de Fernando Duró dejó escapar la única posibilidad que tenía de avanzar a la siguiente ronda

Venezuela cayó derrotada el día de este miércoles por 70-59 ante una Georgia superior y con los pies bien firmes en el suelo, lo que deja a la “Vinotinto” fuera de la fase por el título del Mundial de Japón, Filipinas e Indonesia y la coloca en la lucha por los puestos 17-32.

El cuadro de Fernando Duró, pese a haber perdido sus dos primeros partidos, no estaba aún eliminada, aunque no dependía de sí mismo. En todo caso no cumplió con la gran premisa, superar a los georgianos.

La “Vinotinto” careció del juego energético de Michael Carrera y Gregory Vargas, que se retiraron lesionados el pasado partido frente a Cabo Verde. Los errores del cuadro criollo dieron alas a la selección de Georgia, que acabó el segundo cuarto con 19 puntos de renta: 42-23.

Fue ya una diferencia definitiva, pese a los intercambios de dobles finales, porque Georgia tenía totalmente controlada su victoria (70-59, min.40) para cerrar la primera fase del Mundial de Japón, Filipinas e Indonesia, de la que Venezuela se despide con tres derrotas.

El más destacado de la escuadra venezolana fue Néstor Colmenares con un promedio de 16 puntos, 12 rebotes y cuatro asistencias. Mientras que por los Georgianos Tornike Shengelia fue la máxima figura con 25 puntos, tres asistencia y tres rebotes.

REPECHAJE

El combinado nacional jugará la ronda de reclasificación del puesto 17 al 32, en la que buscará un lugar en el repechaje para los Juegos Olímpicos París 2024. En esa instancia compartirán grupo con las selecciones de Japón y Finlandia.