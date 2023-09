Verstappen rompe récord de Fórmula 1 tras ganar en Italia su décimo Gran Premio consecutivo

¡Max Verstappen hace historia en Italia! El bicampeón mundial de la Fórmula 1, desarrolló un nuevo récord de victorias consecutivas tras arrasar en el Gran Premio de Italia, llevándose su décima victoria.

En segundo lugar llegó su compañero de Red Bull, el mexicano Sergio Pérez, y en tercero el piloto español de Ferrari, Carlos Sainz. Max Verstappen llegó a la meta en 1:13:41 y recibió sus 25 puntos correspondientes, más un punto por hacer la vuelta más rápida. En total, suma ahora 364 puntos en lo que va de temporada. “Nunca pensé que esto sería posible. Hoy nos lo hemos tenido que currar mucho, por eso lo hace especial. He intentado mantenerme paciente porque vio que Ferrari tenía problemas con los neumáticos traseros, solo tuve que esperar mi momento”, expresó luego de la carrera. Con sus 10 etapas consecutivas, el neerlandés rompió su propio logro del 2022. Verstappen, que no pasó el primer puesto del podio de forma ininterrumpida desde el Gran Premio de Miami, superó también el récord del alemán Sebastian Vettel de hace 10 años, cuando obtuvo nueve victorias consecutivas. Max Verstappen también logró su victoria número 12 de la temporada, a falta de tres pruebas para repetir su propio récord, establecido en 2022.

El segundo lugar quedó Sergio Checo Pérez, al cruzar la meta 6 segundos después que el neerlandés y obtuvo 18 puntos. En total ahora suma 219 puntos.

“Es lo máximo que podíamos obtener hoy. Nos faltaba velocidad punta. Adelantar a Charles Leclerc y Carlos Sainz fue muy duro. Espero poder mostrar un mejor estado de forma en las carreras que quedan”, afirmó el mexicano.

Carlos Sainz quedó en tercer lugar, llegó a la meta 11 segundos después que Verstappen y superó a su compañero de Ferrari el monegasco Charles Leclerc.

El español recibió 15 puntos y en total acumula 170 puntos.

“Ha sido durísimo. He estado empujando toda la carrera para mantener a los Red Bull a raya, pero he pagado el precio con los neumáticos traseros. He conseguido terminar tercero, a pesar de que tuve una lucha dura con mi compañero de equipo. Siempre es divertido competir con Charles”, subrayó el español.

La próxima carrera del campeonato de la Fórmula 1 se celebrará el 17 de septiembre en Singapur.

Fuente: Sputnik