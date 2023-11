La Vinotinto repitió la convocatoria con la excepción de Josef Martínez

La ausencia del delantero Josef Martínez y el regreso del mediocampista Edson Castillo destacan en la lista de convocados del técnico argentino Fernando Batista de cara a los partidos de Venezuela ante Ecuador y Perú en la eliminatoria sudamericana al Mundial de 2026.

Martínez, de 30 años, no fue tomado en cuenta por Batista, quien no ofreció razones para excluirlo. El atacante no renovará contrato con el Inter Miami y ha tenido un desempeño discreto con la selección. Su ausencia podría estar vinculada a que tiene casi un mes sin actividad luego que el equipo estadounidense se quedó fuera de los playoffs de la MLS.

Castillo, quien destacó en la Copa América de 2021 y tuvo después una larga ausencia, se convirtió en una revelación por su sobresaliente rendimiento y sumar cuatro goles en 13 encuentros desde que arribo a mediados de año al Kaizer Chiefs de Sudafrica y que le valieron el llamado de Batista.

Con excepción de Martínez y el volante Jesús Bueno, del Philadelphia Union, Batista repitió al resto de los convocados en las pasadas dos fechas, en las que Venezuela vapuleó 3-0 a Chile y logró un empate a domicilio 1-1 ante Brasil.

Venezuela, la única selección sudamericana que jamás ha disputado un Mundial, ocupa el cuarto lugar de la eliminatoria con una cosecha de siete puntos al igual que Uruguay y Brasil, que con una mejor diferencia de goles marchan en el segundo y tercer puesto, respectivamente. El líder es Argentina con 12 unidades en cuatro partidos.

Para esta convocatoria, el DT argentino tomó en cuenta a 3 porteros, 9 defensas, 12 mediocampistas y 3 delanteros. Están incluidos jugadores que han demostrado ser claves en compromisos anteriores, como Salomón Rondón, Darwin Machís y Yeferson Soteldo.

|| Agencia AP