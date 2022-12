Pulpos y Warriors concluyeron su 2022 a lo grande

“SÉ QUE PODRÍA LOGRAR GRANDES COSAS” “Estoy practicando desde hace cinco meses. Me gusta la natación porque me divierto, aprendo y comparto con mis compañeros y entrenadores. Si sigo enfocada sé que podría lograr grandes cosas. Mis padres me han ayudado mucho para mejorar”, afirmó la pequeña Chequina de 10 años de edad.