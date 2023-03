Las restricciones de peloteros no han frenado el espectáculo en el Clásico Mundial

Los organizadores del torneo y clubes de la MLB han sido muy duros en cuanto al limite para usar a sus jugadores

Mark DeRosa aseveró la semana pasada que una de sus tareas más importantes como mánager de Estados Unidos durante el Clásico Mundial de Beisbol era hacerle saber a sus jugadores estar conscientes que el torneo es una competición, no una exhibición.

Puede ser una competencia emocionante. Pero por más que los jugadores y coaches quieran ganar, hay ciertos límites a ese fervor. Hay todo tipo de restricciones, sobre todo para los lanzadores.

DeRosa se pronunció a raíz del desplome de los pitchers estadounidenses ante México.

Brady Singer y Daniel Bard fueron zarandeados al sufrir con su control. En una coyuntura normal, DeRosa les hubiera sacado antes que el daño fuera peor.

Pero el piloto de Estados Unidos tenía las manos atadas. La reglamentación del torneo (más las instrucciones de los equipos de Grandes Ligas) hacen que los cambios de lanzadores sean el mayor quebradero de cabeza para todos los mánagers en el Clásico.

Los lanzadores de cada selección no pueden pasarse de los 65 lanzamientos por salida en la primera ronda. Si un jugador se pasa de los 50 ofrecimientos en una salida, no podrá lanzar en los próximos cuatro días. Si tira más de 30, no podrá lanzar al día siguiente. Por último, de lanzar en días consecutivos, no podrá trabajar el día posterior. Eso es lo que establecen las reglas del Clásico.

Se trata de un problema que todos afrontan. El mánager de Venezuela Omar López detalló su experiencia.

“Son 65 pitcheos, esa son las restricciones. Pero para mí son 60, no más de eso”, dijo López.

Pablo López, el pitcher de los Mellizos de Minnesota que abrió por Venezuela el pasado domingo, coincidió con su mánager.

“El torneo es muy importante, pero también es parte de la preparación para una larga e intensa temporada”, dijo López.

El reglamento del Clásico provoca momentos extraños, pero no parece ser algo que corte el entusiasmo de los fanáticos. Más de 47.000 llenaron el Chase Field en Phoenix el pasado domingo, en su mayoría para alentar a México.

“Soy una persona que siempre he cumplido con los lineamientos que cualquier organización me asigna y no los voy a quebrantar”, dijo Omar López.

|| Agencia AP