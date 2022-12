Conoce el método declutter para armonizar tu hogar

Lograr armonizar el hogar con el orden, es la base del método declutter. Todos hemos pasado por llegar a casa y encontrarla desordenada, lo que de inmediato nos genera una sensación de incomodidad y desagrado. Sin duda, entrar a casa y encontrarla en completo orden nos generará mejores sensaciones.

Para nadie es un secreto que el hogar se puede llegar a desorganizar en cuestión de pocos días, por ello, es necesario tomarse un par de horas a la semana para su organización.

Conseguir espacios ordenados a partir del desprendimiento de objetos innecesarios es posible a través del método declutter. Esto significa, que deberás desechar todos aquellos objetos que no utilices o generen ruido visual dentro de casa.

Si tienes algo que no utilices, que esté dañado, o simplemente ya no te guste o no te sientas a gusto con ese objeto por obsoleto o cambios de gustos, lo mejor es desecharlo o donarlo.

Método declutter para organizar

Estar rodeados de desorden rompe totalmente con la sensación de armonía, además de que puede potenciar la percepción de cansancio y frustración.

Para evitarlo, el método declutter prioriza la limpieza, el orden y el desprendimiento de lo que ya no se necesita. Para ello, se destinan varios minutos al día para organizar, devolviendo la paz visual y física en los espacios del hogar.

Una serie de hábitos existen para aplicar este método, entre los cuales están la clasificación de los objetos, desechar lo viejo y donar lo que no se utilice.

Analiza tu entorno y establece prioridades para comenzar a organizar. Para ayudarte, asegúrate de contar con cajas grandes donde podrás colocar todo lo que vayas desechando. De esta forma todo se te hará más fácil.

Para esta actividad es recomendable hacerla hábito, de manera que le dediques un tiempo diario al orden. Así no solo mantendrás el hogar ordenado, sino que con el tiempo desorganizarás mucho menos.

Beneficios

Aplicarlo generará beneficios prácticos y emocionales como:

– Limpiezas más efectivas.

– Menos polvo.

– Disminución del estrés.

– Mayor concentración.

– Ahorro.

Con información de Diario 2001.