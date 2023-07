Miss y Míster Turismo Aragua ya tienen representantes en certamen nacional

La Organización Miss y Míster Turismo Aragua presentó oficialmente a Diana Meza y Dalberth Peña como sus representantes en el Miss y Míster Turismo Venezuela 2023, y lo hicieron de la mejor forma posible, con una fastuosa producción fotográfica dirigida por Perla Ávila de Duarte y la Agencia y Academia People’s Model; con la Producción de VIP Investment Group y la participación de los más afamados fotógrafos, estilistas, maquilladores; y firmas de diseño de moda y accesorios del estado, resaltando así el inmenso talento aragueño que respaldará este año a la franquicia regional en el certamen nacional.

Bajo el lente de Aborigo Estudio Fotográfico, los modelos de Curvas Swimwear, Fashion Sol by Angélica Tommasso, Jogah’s Clothing, Lionstore, VIP, Fèline Atellier, Smoking Center, Sindyrella y Rasetta se mostraron sobre las esculpidas figuras de los representantes del estado central en el prestigioso certamen nacional. Todo acompañado de las exclusivas piezas de orfebrería de Adhara Bridal, Jenny Simpson y Queen Sea Accesorios.

El estilismo y asesoría de imagen corrió por cuenta del afamado estilista aragüeño Esteban Ascanio; el trabajo de maquillaje fue creación del reconocido maquillador Henry Perdomo; mientras que la asesoría estética corre por cuenta de Vital Centro Dermoestetico by Valeria Canelón y el manejo dental es creación de los reconocidos odontólogos estéticos Steven Aponte y Gabriel Rondon de Odontología Rondon Reggio y el Dr. Daniel Pinto.

Un Trabajo de Primer Nivel:

Mas de ocho horas continuas de photoshoot y el trabajo unificado de auténticos líderes de la industria de la moda, la belleza y el espectáculo permitió desarrollar un trabajo de primer nivel que muestra las fortalezas de los representantes de un estado que es ya emblemático para el certamen. “El primer Míster Turismo Venezuela es un Aragueño, Gustavo Granados, quien se alzó con la bufanda en la primera edición en 2002. Desde entonces, Aragua ha tenido un sitial de honor en el concurso nacional. Tan solo en fecha reciente, nombres como el de Fabiana Ledezma, Sarah Díaz, Igor Ojeda, Daniellys Ojeda o Roziel Borges, han dejado de manera directa o indirecta, muy en alto el nombre del estado en el concurso. Y es que sea llevando la Banda de Aragua, o algún otro estado, el talento aragueño siempre causa impacto en el Miss y Míster Venezuela. Eso es un orgullo. Pero también un compromiso. Diana y Dalberth tienen todo para marcar un hito en la edición 2023. Estamos trabajando arduamente para ello”, aseguró Perla Ávila de Duarte, Presidenta de People’s Model y del Miss y Míster Turismo Aragua.

“Yo creo que para todo el equipo lo más importante era la posibilidad de generar este encuentro de talentos, saberes y arte. Tener en un solo sitio nombres tan respetados como Rasetta, Smoking Center, Fèline Atellier, Sindyrella, Jogah’s Clothing, Adhara Bridal, Lionstore, Queen Sea, Esteban Ascanio, Henry Perdomo, People’s Model y Aborigo Estudio Creativo; es una verdadera maravilla. Es un recordatorio del poder del talento aragueño. Este es un estado icónico para el el mundo de la moda, la belleza y el espectáculo, así que era natural que para presentar a los chicos se apelara a ese grandioso talento que tan grandes nos ha hecho en el mundo. Estamos trabajando con la Crème de la Crème de la escena regional.” Destacó Víctor Piñero, CEO de la firma VIP, que también participó en el vestuario de la sesión y manejó la producción de la misma.

Conociendo a los Candidatos:

Diana Meza, tiene 22 años, una contextura delgada de cintura marcada de tan solo 56kg y 1,70mts de estatura. Nacida en Los Teques, Estado Miranda, está Escorpio de temperamento afable y dulce y calmada expresión, es una amante empedernida del mundo animal, quien asegura que desata desarrollar una fundación de rescate y cuidado a animales sin hogar. “Mi infancia fue la más feliz del mundo gracias a mis abuelos, ellos siempre me inculcaron ayudar a las personas siempre que esté a mi alcance, y gracias a eso llevamos una tradición que el día del niño, el día de reyes y el día del espíritu de la navidad repartimos alegría a los niños de la comunidad.” Enfatiza Meza, quien cuenta en su haber con varios premios nacionales como modelo destacada en la región central del país.

La trigueña de grandes ojos castaños, que estudia 4to semestre de Publicidad y Mercadeo; asegura que su paso por el mundo de los concursos de belleza se dio casi por casualidad. “Mi interés en el mundo de los concursos y de la moda comenzó gracias a mi madre, ella me impulso para participar en mi primer concurso que fue mini reina de ferias de San José (siendo algo totalmente fuera de lo que estaba acostumbrada, yo era nadadora), y gracias a esa motivación quise seguir aprendiendo y explorando más en este mundo.” Asegura la chica que ya ha sido Mini Reina de Ferias de San José 2015, Belleza Latina Venezuela Teen 2017, Miss Beauty Universe 2018, cuando obtuvo el título de Queen Beauty of the Universe; y candidata a Reina de Ferias de la Candelaria 2018; y candidata al Miss Beauty Model Venezuela 2019.

En representación de los hombres, Dalberth Peña, un esculpido modelo de tan solo 19 años, 1,90mts de estatura y 78kg, es un digno representante para un estado que ondea icónicos nombres como el primer Míster Turismo Venezuela, Gustavo Granados, el Mister Venezuela Renato Barabino o el Mister Supranational Gabriel Correa.

Nacido en Cagua, las maneras corteses, elegantes y sobrias de Peña, son apenas el acompañante perfecto para su profunda y potente voz. El joven, apasionado de la Calistenia, reconoce que el trabajo físico, le agrada casi tanto como la cocina. “Para mi el ejercicio físico es una forma de drenar estrés y relajarme. Es como una suerte de hora de relax donde reafirmó el compromiso conmigo mismo, con mi salud y bienestar. Solo la cocina me genera más pasión, porque esa capacidad de mezclar elementos y crear magia para el paladar, es una experiencia única.” Asegura el también estudiante de 3er semestre de Programación Informática y 2do semestre de Comunicación Social.

Para Peña su participación en el Míster Turismo Venezuela es una oportunidad única para crecer, aprender y desarrollarse en un mundo en el que ya ha empezado a acumular éxitos. “La primera vez que tuve contacto con el mundo de la moda y los concursos de belleza fue en mi agencia matriz People’s Model y al participar en el certamen que organizan, el King Global Venezuela. Eso me permitió explorar una nueva faceta en mi, y explotar ese gusto por el entrenamiento personal. Aprendí que la constancia y la disciplina son claves irá alcanzar cualquier objetivo. Soy muy persistente, no me rindo con facilidad; y creo que eso será una herramienta excepcional para mi en esta gran oportunidad.” Aseguró el joven que se reconoce adicto a la lectura y el arte en todas sus expresiones.