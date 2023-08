Britney Spears reveló que el bótox le destrozó el rostro

La cantante, Britney Spears, contó a través de un video publicado en su cuenta en la red social Instagram que recurrió a otro tipo de tratamiento porque al aplicarse bótox parecía que la habían golpeado.

“Me puse bótox y no estaba muy contenta con eso porque me hinchó la frente e hizo que la pesadez de mis párpados se cayera, literalmente parecía que alguien me golpeó y pagar tanto dinero para parecer que alguien te golpeó durante las primeras dos semanas (…) ¿Cuál es el punto?”, dijo.