Joseline Rodríguez aseguró que Juan Pablo Raba la habría acosado

La presentadora Joseline Rodríguez habló del bochornoso momento que vivió años atrás cuando comenzó a trabajar en Radio Caracas Televisión (RCTV), durante una entrevista que concedió para el canal de YouTube de Gustavo Campos.

En medio de la entrevista, la venezolana confesó que tuvo un desafortunado encuentro con el actor Juan Pablo Raba, quien intentó sobrepasarse con ella en uno de los sets de grabación, según mencionó la animadora.

“Yo estoy así en el canal, mirando y pensado ‘ay que bello, mi sueño’, y me llega un actor colombiano que estaba trabajando y que era novio de Marjorie de Sousa, Juan Pablo Raba, y me dice ‘hola, ¿Cómo estás? ¿Eres nueva?’ y yo ‘sí, estoy entrando en Radio Rochela’, me dice ‘pero si quieres yo te paso para donde graban las novelas, en los estudios’”, relató.

Seguidamente, Joseline Rodríguez contó que luego de que Raba se ofreció a hacerle un tour por RCTV, se acercaron a uno de los estudios de grabación y que, al entrar, el actor intentó besarla y tocarla.

“Quedas como en un cuarto oscuro, hay otra puerta y ahí entras al estudio. Bueno, cuando yo entré a ese cuarto, el hombre me pegó contra la pared y quería darme los besos, meterme mano, y yo como pude lo empujé, entró un camarógrafo y salí corriendo”, añadió.

Finalmente, Rodríguez agregó que le comentó lo sucedido a las vestuaristas, quienes le respondieron que no dijera nada, que se mantuviera callada porque sino la iban a botar a ella. Razón por la cual Joseline aseguró que no le dijo a más nadie por miedo.

Estas revelaciones han generado un importante debate sobre el acoso en el mundo del entretenimiento y la importancia de crear un entorno seguro para todos los profesionales. La valiente decisión de Joseline Rodríguez de compartir su experiencia ha llamado la atención sobre la necesidad de abordar y prevenir situaciones de acoso en la industria.