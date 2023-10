Taylor Swift: 1989 Taylor’s Version ya llegó a todas las plataformas

La artista del momento Taylor Swift ha sacado su propia versión de 1989 el día de hoy, fijando una declaración en el mundo de la música. La norteamericana ha regrabado sus últimos álbumes desde hace un tiempo y este es uno de los favoritos de sus fanes.

Conviene recordar que los «másters» de las canciones originales de Taylor Swift son propiedad del empresario Scooter Braun. Cuando la disquera vendió los derechos de sus canciones, no le preguntaron a la artista si quería adquirirlos y es por ello por lo que Taylor está regrabando todos sus temas nuevamente.

Hace 9 años fue la primera vez que tuvimos en nuestras orejas el álbum de 1989 y hoy fue estrenada la «Taylor’s Version». Como ha venido haciendo últimamente, la artista incluyó en esta nueva versión otros temas siendo parte de «The vault». Los temas son: “Is It Over Now?”, “Now That We Don’t Talk”, “Say Don’t Go”, “Suburban Legends” y “Slut!”.

A la artista solo le queda regrabar dos álbumes: el trabajo discográfico homónimo del 2006 el cual fue su debut y «Reputation» del 2017. Este álbum fue el último que lanzó bajo el sello de Big Machine Records.

“Para ser completamente honesta, esta es mi regrabación FAVORITA que he hecho porque los 5 temas del Vault son una locura. No puedo creer que alguna vez hayan sido dejados atrás”, así lo declaró la artista norteamerica.

¡Te invitamos a escuchar el álbum de Taylor Swift 1989 TV en tu plataforma favorita!