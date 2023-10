Luis Fonsi regaló noche de antología en inicio de “El viaje tour” en Venezuela

Luis Fonsi le puso fin anoche a 12 años de espera, los que aguardaron sus fanáticos venezolanos para ver nuevamente al artista puertorriqueño en un escenario local.

El ganador del Grammy Latino, de 45 años, regaló una noche de antología a sus incondicionales en el inicio de El viaje tour, en territorio nacional.

Las 9:36 pm marcaba el reloj cuando Fonsi se subió al escenario del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT) y rompió el silencio cantando Imposible (que grabó con Ozuna), Date la vuelta (feat. Nicky Jam y Sebastián Yatra) y Nada es para siempre, escoltado por una banda de cinco músicos y un corista.

“Yo llevo 12 años deseando decir: ‘¡Buenas noches, Venezuela!’. Los extrañé. Gracias por querer estar aquí”, expresó el intérprete, quien estaba impecablemente vestido de negro de pies a la cabeza, mientras sostenía en sus brazos una guitarra.

A lo largo de la noche del viernes, el boricua demostró cuánto ha crecido como vocalista, músico, bailarín y entretenedor durante más de 28 años, que son los que suma hoy como estrella del mundo del showbiz.

Fonsi acrecentó la euforia y emoción que se sentía y se respiraba en el ambiente incorporando a su repertorio: Se supone, Corazón en la maleta, ¿Quién te dijo eso? y Pasa la página, tema que acompañó con unas palabras que algunos han recibido como una punta para su exesposa Adamari López, aunque públicamente no se haya pronunciado al respecto.

El marco para el espectáculo para el también ganador del Billboard Latin Music Award fue una tarima con tres imponentes pantallas LED, en las que sus hits estuvieron aderezados por fuegos artificiales, efectos especiales y un variopinto juego de luces.

De esta manera llegaron: Bésame (que grabó con Myke Towers), Llueve por dentro, Vacaciones (feat. Manuel Turizo), Perfecta y lo que el oriundo de San Juan llama “medley romántico”, el cual incluye: Llegaste tú, Quisiera poder olvidarme de ti, Imagíname sin ti, Gritar, Respira y No me doy por vencido.

La jornada, libre de agua para Fonsi, avanzó con Calipso, Aquí estoy yo (que grabó con Aleks Syntek, Noel Schajris y David Bisbal), Dolce, Por una mujer, Bohemian Rhapsody (hit icónico de Queen), No te cambio por ninguna y I Wanna Dance with Somebody (popularizado en los 80 por Whitney Houston), que sirvió de falsa despedida.

Después de unos minutos de algarabía, Fonsi se despidió por todo lo alto al ritmo de Échame la culpa (feat. Demi Lovato) y la infaltable Despacito, que grabó originalmente con Daddy Yankee, y cuyo video, con más de 8.000 millones de reproducciones, se convirtió en el clip más visto de YouTube.

A las 11:19 pm, Fonsi se despidió de su público de Venezuela agradeciendo su cariño. Hoy, el artista se presentará en el Hotel Hesperia de Valencia, estado Carabobo.