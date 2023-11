Gaby Spanic denunció a Pablo Montero por presunto abuso sexual

La venezolana Gaby Spanic se viralizó por las redes sociales tras hacer una confesión sobre el cantante mexicano, Pablo Montero.

Contó para Secretos de Villanas de CanelaTV, programa mexicano, que Montero abusó sexualmente de ella mientras participaban en “La Casa de los Famosos USA”, el exitoso reality de Telemundo.

“Me abrió el cuartico de fumadores y de repente yo lo veo así (cara de sorpresa mirando para arriba) yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos, empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza… Yo pegaba de gritos: ‘¡Sáquenme de aquí!”, expresó Spanic.

Sus compañeras Laura Zapata, Aylín Mujica, Cynthia Klitbo, Geraldine Bazán, Sabine Moussier y Sarah Mintz, la escucharon impactadas y le dijeron con preocupación el motivo del por qué no denunció.

“Yo firmé una carta de confidencialidad que no podía hablar de ese asunto, pero investigué con unos abogados, antes de abrir la boca, y me dicen que lo puedo hablar, y con mucha seguridad. Yo ahí adentro “La Casa de los Famosos” sufrí un delito y cuando es delito, no hay carta de confidencialidad que valga. Sufrí de abuso sexual”, aseguró Spanic.

Expresó que seguirá adelante con la denuncia, y que hará todo lo posible para que el actor mexicano pague por sus terribles acciones.