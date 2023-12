Ganadores del Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Clásica celebran su reconocimiento

Adriana Álvarez Colmenares

Tras el triunfo obtenido el pasado 16 de noviembre en Sevilla, España, donde los venezolanos brillaron en los Grammy Latinos, los ganadores de la categoría al Mejor Álbum de Música Clásica, la productora musical María Beatriz Cárdenas y el ingeniero de grabación y mezcla, Eduardo Martínez Cárdenas, conversaron en exclusiva para El Periodiquito, los detalles de este logro para el país.

“Huascar Barradas For Elements: Immersive Symphony for Orchestra and Chorus”, es el proyecto con el que estos artistas venezolanos se alzaron, gracias a la majestuosidad del Sistema de Orquesta Simón Bolívar y el empeño con el que María Beatriz y Eduardo trabajaron para conseguir el anhelado gramófono.

Los ganadores del Grammy explicaron que detrás de este merito hay un gran trabajo que merece ser visto y escuchado por toda Venezuela, explicaron en esta oportunidad fueron nominados por la academia de manera directa, “eso sucede por el nivel de complejidad en un álbum sinfónico”, dijo Eduardo Martínez, quien lleva consigo dos Grammy y nueve nominaciones al latín Grammy.

“No es lo mismo producir una canción que producir una obra sinfónica, la música clásica es muy compleja, densa y larga”, agregó María Beatriz, mejor conocida como Tatiz, quien detalló que este proyecto estuvo en tiempo récord, ya que en menos de tres meses lograron la colaboración de más de 200 personas entre coro y orquesta y ha sido elogiado por su gran belleza y profundidad.

Explicaron que todo se terminó de componer mientras se iba grabando, debido a que estaban seguros de ganarse el premio, y mientras ensayaban se dieron cuentas de detalles que faltaban, sin embargo, en poco tiempo lograron pulir con ayuda de Huáscar Barradas los pormenores y así consiguieron lograr el reto.

Adelantaron que quisieran que el proyecto musical fuera visto en vivo y para eso están en conversaciones que esperan se concreten, ya que desean que el publico que asista sienta todos los elementos de la sinfonía.