Alicia Machado padece una extraña enfermedad

La exreina de belleza venezolana Alicia Machado conmovió a sus seguidores, tras revelar detalles de la enfermedad que padece y por qué a veces le cuesta “levantar la cara”. Se trata de la fibromialgia.

“Me siento mal porque las personas que están a mi alrededor no saben lo difícil que es llevar lo de la fibromialgia y creen que mi forma de ser en ocasiones es porque sí. No me gusta que la gente piense que soy grosera o que estoy sería, pero les juro que es mi afección. Eso es lo que me pasa”, expresó la empresaria durante un live realizado en su cuenta de Instagram.

Contó que en ocasiones le cuesta levantar la cara del dolor que siente. Por eso pidió más empatía para ella y todos los que padecen la enfermedad.

“Después de este live voy a tener cientos de psicólogos indagándome por mi situación y a veces no está tan fácil hablar del tema. A veces no me gusta cuando se me activa lo de la fibromialgia y me cuesta levantar la cara. De repente la gente no sabe que uno está librando una batalla de salud y física”, comentó la ex Miss Universo.

No faltaron mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

Machado ha mostrado parte de su recuperación y el proceso de aceptación que tuvo que realizar para sobrellevar su estado de salud.

Con información de Primicia