Nicki Nicole confirmó separación con Peso Pluma tras enterarse de su infidelidad

La cantante argentina Nicki Nicole rompió el silencio y confirmó su separación de Peso Pluma. El cantante fue sorprendido al lado de una misteriosa mujer en un casino de Las Vegas, después del Super Bowl, evento al que su entonces novia no lo acompañó por motivos de trabajo.

Horas después de la viralización del video, la trapera borró de Instagram las fotografías que tenía al lado de Hassan Emilio Kabande, nombre real del intérprete.

Su acción fue interpretada por sus fans como una confirmación de su ruptura. Sin embargo, la sudamericana decidió ser frontal y compartió una storie en la que admitió que su pareja le fue infiel:

“El respeto, es parte necesario del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”. dijo.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, prosiguió Nicole.

Mientras la cantante argentina rompió el silencio, Peso Pluma se mantiene hermético sobre el tema y en su perfil de Instagram aún tiene las fotografías que subió a finales de 2023 al lado de Nicki.

Con información de Primicia