Los triunfadores de la 77 edición de los premios BAFTA

El actor irlandés Cillian Murphy (‘Oppenheimer’) y la actriz norteamericana Emma Stone (‘Poor Things’) ganaron el pasado domingo los premios Bafta del cine británico a mejor actor y mejor actriz principal en una ceremonia celebrada en el Royal Festival Hall en Londres.

Murphy obtuvo uno de los máximos galardones otorgados por la Academia de Cine británica por su elogiada interpretación del ‘padre’ de la bomba atómica, Robert Oppenheimer, en la épica cinta de Christopher Nolan ‘Oppenheimer’, la gran ganadora de esta edición.

El intérprete irlandés, que también obtuvo recientemente el Globo de Oro por el mismo papel, se impuso en esa categoría a otros pesos pesados, como el actor y director estadounidense Bradley Cooper (‘Maestro’), los norteamericanos Colman Domingo (‘Rustin’) y Paul Giamatti (‘The Holdovers’), a su compatriota irlandés Barry Keoghan (‘Saltburn’) y al surcoreano Teo Yoo (‘Past Lives’).

Por su parte, la ganadora a mejor actriz protagonista, la norteamericana Emma Stone, que se hizo con el Bafta por su interpretación de Bella Baxter en ‘Poor things’, agradeció sobre todo el galardón a su madre.

“Quería agradecer este premio a mi madre, la mejor persona que conozco en todo el mundo y que siempre me inspira (…) Sin ella nada de esto ocurriría”, dijo.

Ese filme ya ganó el León de Oro del Festival de Venecia y apunta con decisión a los Óscar. Lanthimos y Stone trabajaron por primera vez en la cinta ‘The favourite’ (2018), que le valió a la actriz norteamericana su tercera nominación al Óscar, y también han rodado juntos el cortometraje ‘Bleat’ (‘Vlihi’, 2022) y repetirán en el próximo proyecto del director, ‘Kind of kindness’, del que aún no se conocen detalles.

‘La Sociedad de la Nieve’ de Bayona se quedó sin el premio a la Mejor Película de habla no inglesa, llevándoselo en su lugar ‘The Zone of Interest’ (‘La zona de interés’).

La lista completa de ganadores incluye a Cillian Murphy como Mejor Actor Protagonista, Robert Downey Jr. como Mejor Actor de Reparto, y Ludwig Goransson por la Mejor Banda Sonora Original, entre otros.

Ganadores

Mejor dirección: Christopher Nolan (‘Oppenheimer’).

Mejor película: ‘Oppenheimer’.

Mejor película británica: ‘The Zone of Interest’ (‘La zona de interés’).

Mejor actor principal: Cillian Murphy (‘Oppenheimer’).

Mejor actriz principal: Emma Stone (‘Pobres criaturas – Poor Things’).

Mejor actor de reparto: Robert Downey Junior (‘Oppenheimer’).

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph (‘The Leftovers -Los que se quedan’).

Mejor película en habla no inglesa: ‘The Zone of Interest’ (‘La zona de interés’).

Mejor guion original: ‘Anatomy of a fall’ (‘Anatomía de una caída’).

Mejor guion adaptado: ‘American Fiction’, de Cord Jefferson.

Mejor fotografía: ‘Oppenheimer’.

Mejor debut de guionista, director o productor británico: ‘Earth Mama’ (‘Mamá tierra’).

Mejor película documental: ’20 days in Mariupol’ (’20 días en Mariúpol’).

Mejor película de animación: ‘The Boy and the Heron’ (‘El niño y la garza’).

Mejor banda sonora original: Ludwig Goransson (‘Oppenheimer’).

Mejor edición: Jennifer Lame (‘Oppenheimer’).

Mejor reparto: ‘The Holdovers’ (‘Los que se quedan’).

Mejor diseño de producción: ‘Poor Things’ (‘Pobres criaturas’).

Mejor diseño de vestuario: ‘Poor Things’ (‘Pobres criaturas’).

Mejor maquillaje y peluquería: ‘Poor Things’ (‘Pobres criaturas’).

Mejor sonido: ‘The Zone of Interest’ (‘La zona de interés’).

Mejores efectos especiales: ‘Poor Things’ (‘Pobres criaturas’).

Mejor cortometraje británico: ‘Jellyfish and Lobster’, de Yasmin Afifi.

Mejor cortometraje británico de animación: ‘Crab Day’, de Ross Stringer.

Premio al artista revelación: Mia McKenna-Bruce.

Premio Bafta Fellowship, en reconocimiento a toda una carrera: Samantha Morton.

Premio Obbc (reconocimiento a la contribución al cine británico): June Givanni.