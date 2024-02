Sebastián Yatra confesó poder ser infiel en las relaciones duraderas

El cantante colombiano, Sebastián Yatra confesó en una entrevista que solo ha estado enamorado dos veces y ha sido de sus exparejas, las artistas Aitana y Tini Stoessel y ambas relaciones no duraron más de un año.

Durante el podcast “A Solas Con…”, de Vicky Martín Berrocal, el cantante confesó que aún cuando siempre ha sido fiel, él es un hombre coqueto, y además es un conquistador.

En este sentido, indicó que si tuviera una relación más larga, engañaría a su pareja aunque esté enamorado.

“Si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel, me darían ganas, aunque esté enamorado de alguien”, dijo Sebastián Yatra en la entrevista.

Asimismo, el intérprete de “Zapatos rojos” tiene debilidad por ir detrás de aquellas mujeres que le parecen interesantes. Y afirma que si esta situación se surgiese justo cuando él no está soltero, presentaría para él un verdadero problema y desafío hacía su persona.

“Uno se mete en una relación y te empiezas a limitar, a limitar muchísimo, y dices: ‘No salgo de fiesta porque si salgo de fiesta, eso significa que me va a gustar a alguien y de pronto voy a querer hacer algo, pero me voy a aguantar y no lo voy a hacer, entonces, ¿para qué voy a salir?’”, confesó Sebastián Yatra.

