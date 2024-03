Oscar 2024: “Oppenheimer” fue la gran triunfadora de la noche

La 96ª edición de los Oscar de la academia, puso punto final a un año marcado por una huelga de actores y guionistas sin precedentes que recién terminó en diciembre, pero también por las superproducciones.

Oppenheimer, la cinta sobre el “padre” de la bomba atómica dirigida por el británico-estadounidense Christopher Nolan, predominó con 13 nominaciones, de las cuales seis fueron a su favor. El segundo lugar se ubica Poor Things, protagonizada por Enma Stone con 11 nominaciones.

Fue un momento emocionante cuando Sean Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono, aprovechara para felicitar a esta última por el Día de la Madre, ¡al subir a recoger el Oscar al mejor corto documental por War is Over! Inspired by the music of John & Oko.

Quien no pudo subir al escenario a recoger su premio fue Hayao Miyazaki. A sus 83 años, la leyenda viva del Studio Ghibli, volvió a hacerse con una nueva estatuilla dorada a la mejor película animada, que suma al que ya obtuvo en 2003 por Sen to Chihiro no Kamikakushi (“El viaje de Chihiro”, Spirited Away). Fue una gala con pocas sorpresas, en la que se cumplieron casi todas las quinielas de críticos y aficionados.

LOS GANADORES

Mejor Película: “Oppenheimer”

Mejor Actor: Cillian Murphy por “Oppenheimer”

Mejor edición: Oppenheimer

Mejor Música: Oppenheimer

Mejor fotografía: Oppenheimer

Mejor director: Christopher Nolan por Oppenheimer

El Premio Oscar a la Mejor Actriz es para Emma Stone por “Pobres criaturas”

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers (“Los que se quedan”)

Mejor cortometraje animado: War is Over! Inspired by the music of John & Oko – Dace Mullins, Brad Booker

Mejor película animada: Kimitachi wa Dō Ikiru ka (The Boy and the Heron, “El chico y la garza”)

Mejor guion original: Anatomy of a Fall (“Anatomía de una caída”) – Justin Triet, Arthur Harari

Mejor guion adaptado: American Fiction – Cord Jefferson

Mejor maquillaje y peluquería: “Pobres criaturas” (Poor Things)

Mejor diseño de producción: “Pobres criaturas” (Poor Things) – Diseño de producción: James Price y Shona Heath, Decoración de escenografía: Zsuzsa Mihalek

Mejor diseño de vestuario: “Pobres criaturas” (Poor Things)

Mejor película internacional: “La zona de interés” (The Zone of Interest)

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr.

Mejores efectos visuales: Godzilla Minus One

Mejor Canción: What Was I Made For? de ‘Barbie’

Mejor cortometraje documental: The Last Repair Shop

Mejor película documental: 20 Days in Mariupol (“20 días en Mariúpol”)