Jack Black reversionó un tema de Britney Spears

El actor Jack Black, con su banda de rock Tenacious D reversionó el clásico tema “Baby One More Time” de la artista pop Britney Spears, y no tardó en volverse viral en todo el mundo.

Junto a Kyle Gass, el actor y músico lanzó la semana pasada un adelanto de su tema en una versión inédita, y recientemente publicó el video completo del cover que ahora es furor.

La canción formará parte de la película Kung Fu Panda 4, donde Black es parte del elenco poniendo su voz para el personaje del guerrero dragón.

Según el actor, el director Mike Mitchell le propuso incluir una canción de Tenacious D en los créditos finales de la película, y eligieron la icónica canción de Britney Spears para recrear su propia versión.

Con información de El Ciudadano