Pianista venezolana es galardonada con el premio Václav Havel a la Disidencia Creativa 2024

Este jueves la Fundación de Derechos Humanos (HRF, por sus siglas en inglés) otorgó a la pianista venezolana Gabriela Montero el Premio Václav Havel 2024.

«La Fundación de Derechos Humanos se complace en anunciar los ganadores del Premio Internacional Václav Havel a la Disidencia Creativa 2024: el artista de hip-hop iraní Toomaj Salehi, el poeta y activista uigur Tahir Hamut Izgil, y la pianista y artista venezolana Gabriela Montero«, detalló la organización en su sitio web.

El fundador de HRF, Thor Halvorssen, expresó que “cada año, el Premio Havel rinde homenaje a las personas que, con valentía y creatividad, desenmascaran la tiranía y encarnan el concepto de ‘Vivir en la Verdad’, tan relevante hoy como cuando lo articuló Václav Havel hace casi 45 años. Su trabajo es un testimonio de una valentía e ingenio extraordinarios«.

Los galardonados de este año serán reconocidos durante una ceremonia el martes 4 de junio en el Foro de la Libertad de Oslo (OFF) 2024 en Oslo, Noruega, ceremonia en la que la pianista venezolana interpretará el estreno europeo y escandinavo de «Canaima: A Quintet for Piano and Strings», en el Oslo Konserthus.

Montero es una pianista y compositora venezolana. Su viaje hacia la disidencia creativa comenzó en 2011 con su primera composición orquestal llamada «Ex Patria», un poema sinfónico diseñado para ilustrar y protestar por el descenso de Venezuela hacia la anarquía, la corrupción y la violencia.

La grabación de su obra ganó un Grammy Latino al Mejor Álbum Clásico en 2015. Siguieron otras composiciones, entre ellas el «Concierto Latino» (2016), «Babel» (2018) y «Canaima; un Quinteto para piano y Cuerdas» (2024).

Montero, ganadora del IV Premio Internacional Beethoven, es una comprometida defensora de los derechos humanos, cuya voz llega más allá de la sala de conciertos. Amnistía Internacional la nombró Cónsul Honoraria en 2015. En enero de 2020, fue invitada a dar la Conferencia del Decano sobre disidencia creativa en el Instituto Radcliffe de Harvard y ha hablado y actuado dos veces en el Foro Económico Mundial en Davos.

Recibió el Premio Rockefeller en 2012 por su contribución a las artes y fue una artista destacada en la toma de posesión presidencial de Barack Obama en 2009.