Megan Fox dio el "Sí acepto"

La actriz Megan Fox y el rapero Colson Baker, conocido artísticamente como Machine Gun Kelly, se comprometieron en el mismo hotel en Dorado, Puerto Rico, donde se enamoraron hace año y medio.

La tierna propuesta ocurrió frente al Tlee Spas en el Dorado Beach, a Ritz-Carlton Reserve, y quedó plasmada en un video que los artistas publicaron en sus redes sociales.

"No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros, pero embriagados del amor. Y el karma. De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el rapero compartió en sus redes sociales un corto video del anillo que le regaló a su prometida: un conjunto a juego de dos piedras preciosas, la esmeralda y el diamante.