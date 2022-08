Michelle Lewin está en la espera de su primer bebé

La influencer y modelo fitness venezolana Michelle Lewin y su esposo, Jimmy Lewin, revelaron que se encuentra en la dulce espera de su primer bebé.

La noticia tomó por sorpresa a la pareja, pues a pesar de los tragos amargos, la vida les vuelve a sonreír, premiándolos con esta gran bendición. Hace algunos meses, Lewin presentó problemas de salud, al sufrir una falla hepática y renal aguda e insuficiencia cardíaca con aneurisma de aorta ascendente.

Tras tender la vida de Jimmy en un hilo, ambos vieron un nuevo motor en sus vidas al enterarse que se encuentran en la dulce espera de su primer bebé.

«Ahora estoy en la semana 18. Probablemente debería decir que he estado vomitando todos los días, pero sinceramente, si no fuera porque mi periodo dejó de venir y mi barriga creció un poco, no sabría que estaba embarazada«, comentó primeramente Lewin.

Sobre cómo se enteró de que estaba en estado, ella narró: «Mi menstruación nunca ha sido muy regular en mi vida, y que se me retrase unas semanas o se me adelante ha sido muy normal para mí. Pero cuando fui a Venezuela hace un par de meses, me contagié de Covid en el vuelo. Entonces, al día siguiente de mi llegada, fui a hacerme una segunda prueba de Covid y pensé que también podría hacerme una prueba de embarazo mientras estaba allí. ¡Y dio positivo en ambas pruebas! Le dije a Jimmy [que la prueba era positiva] y él tenía emociones encontradas ya que tengo esta historia con el período irregular y muchas veces he sospechado que podría estar embarazada, y honestamente [yo] también tenía dudas. Afortunadamente tengo mi tío es ginecoobstetra en Venezuela y fuimos a su clínica e hicimos una ecografía, y ahí estaba. ¡Con latidos y todo! Ese sin duda fue un gran momento y ambos quedamos en shock».