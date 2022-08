Georgina Palacios reveló que padece trombofilia

La actriz venezolana Georgina Palacios utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores, la condición que padece durante su segundo embarazo.

Y es que, la criolla publicó una foto y un video en el que se mostró en su casa, inyectándose un medicamento que le ayuda con su trombofilia, patología que se caracteriza por formar coágulos en la circulación que obstruyen el adecuado flujo sanguíneo.

La artista en la publicación no dudo mostrar su vientre abultado en sus semanas 26 de gestación y, explicar en la descripción del post el difícil momento que se encuentra atravesando.

“Pisando la semana 26 de esta linda aventura del embarazo con trombofilia. Aquí voy sintiendo las patadas de futbolista con mucha FUERZA, como se alborota con la voz de papá y su hermanito. Sin falta las inyecciones a la misma hora todos los días, unas duelen y otras ni las siento. En la semana 35 pasaremos a 2 inyecciones diarias y control todas las semanas. Ya me siento cada vez más pesada y leeenta. Gracias a Dios aún no se me hinchan los pies, con Tomás me empezó desde esta época y me dolían mucho”.

Palacios reveló su miedo de tener que pasar por otra cesárea, ya que con esta condición no puede dar a luz de manera natural.