Dwayne Johnson confesó que ha considerado ser candidato presidencial

Dwayne “The Rock” Johnson dijo que está “impresionado” por las peticiones para que se lance a la Casa Blanca, pero mantuvo que su enfoque en este momento es criar a su familia.

“Realmente tengo los pies en la tierra y me siento honrado por el interés de ambas partes. Pero el trabajo número uno, y mi título número uno, que amo ahora mismo, es el de papá” aseguró el actor durante una entrevista.

Cuando se le preguntó si eso significaba que descartaba una futura candidatura presidencial, Johnson dejó la puerta abierta.

“Lo he considerado seriamente. Hay que hacerlo. Cuando empiezas a mirar algunas de estas encuestas, y estos números se acercan al 46 %, el 50 % del país votaría por mí si me postulara, y me sentí realmente conmovido por ello”, dijo. “Quiero decir, realmente, me hizo prestar atención”.