Mamá de Chyno hizo peticiones tras visita de Nacho

Sigue la polémica sobre las decisiones en torno al cantante en proceso de rehabilitación Jesús “Chyno” Miranda, por adicción a las drogas.

Su madre Alicia Pérez envió a los medios un video en el que reacciona a la visita de su excompañero de grupo en la clínica El Cedral y además denunció que estaría consumiendo en los ratos en los que le permiten salir

El cantante Nacho visitó en la clínica de rehabilitación en Caracas a Chyno, y publicó una foto donde se les ve vestidos con una franela negra con el logo del dúo, lo que parece el anuncio de un show juntos

Ante esto, Alicia Pérez respondió: “Estoy preocupada por lo que está pasando contigo”, dice refiriéndose directamente a su hijo, y continúa revelando que había hablado con él tratando de convencerlo de que no está preparado para volver a los escenarios, en procura de cumplir con los pagos de la clínica.

“En cuanto a El Cedral tengo conocimiento cuando él sale, las visitas a las que les dan permiso, consume marihuana medicinal, y tengo entendido que los pacientes cuando salen siempre deben salir con un custodio, ¿entonces? No entiendo cómo es que lo hace. No es que lo esté inventando que está consumiendo, son pruebas de gente con las que él está”.

Además, le envió un mensaje directo a su compañero. “En cuanto a ti, Nacho, no te prestes para eso, creo que si tu mamá estuviese en esta situación ella estuviera sentada aquí pidiendo que Jesús que no se preste para eso”.

Por último, se dirigió al público en general asegurando que no le importa si se molestan con lo que ella dice. “A mí me importa es la salud de mi hijo, es una persona, es mi hijo, no un producto”.