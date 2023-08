James Webb detecta un signo de interrogación en el espacio

Lo que hace tan extraño este hallazgo es que no se trata de interpretar formas e imaginar cosas, como cuando uno se imagina caras o animales en las nubes. No hay lugar a dudas: se trata de un signo de interrogación.

“No soy astrónomo, pero [dada] la posibilidad de que una forma de vida extraterrestre inteligente y muy avanzada manipule las galaxias para crear… personajes, o que dos o tres galaxias simplemente colisionen y se parezcan a un ‘?’, yo diría que esto último es mucho más probable”, afirma Malcolm Macdonald, profesor de ingeniería de naves espaciales de la Universidad de Strathclyde (Reino Unido) y experto espacial de este autor.

El misterio se ve en cierto modo magnificado por el hecho de que este hallazgo ha sido una observación que ha crecido y se ha difundido en las redes sociales y otros medios.

Ni la Agencia Espacial Estadounidense NASA, ni la ESA, ni la Agencia Espacial Canadiense parecieron darle mayor importancia a la aparición de un signo de interrogación en el espacio. Su principal objetivo al captar esta imagen en particular era observar la formación de estrellas.

Pero cuando se le preguntó, el jefe de comunicación científica de la ESA,

Kai Noeske, dijo que el signo de interrogación “parece un grupo o una alineación casual de dos o tres galaxias; la parte superior del signo de interrogación parece una galaxia espiral distorsionada, tal vez fusionándose con una segunda galaxia”.

Y a pesar de que la perspectiva del propio Macdonald está más alineada con los satélites, parece que la teoría de las galaxias en colisión es lo más cercano a la verdad que vamos a conseguir por ahora.

“Las galaxias chocan mucho, por lo que es plausible que cuando empecemos a observar con suficiente atención todas estas colisiones diferentes, veamos una que se parezca a una forma familiar cuando la veamos desde nuestra perspectiva particular”, agergó.

Tras la publicación original de este artículo el 10 de agosto, nos alegramos mucho cuando Jonathan McDowell, astrónomo del Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics, nos respondió con una nueva confirmación:

“No es un engaño. Forma perfectamente razonable para un par de galaxias […]. Una de ellas está siendo desgarrada (“perturbada marealmente”) por la gravedad de otra galaxia que está atravesando, y eso hace la parte curva del signo de interrogación. La parte “punteada” del signo de interrogación es una galaxia redonda normal que se encuentra casi en la misma dirección”, explica McDowell.

En sus menos de dos años de funcionamiento (hasta ahora), el JWST ha proporcionado algunas de las imágenes más impresionantes del espacio y ha ayudado a los investigadores a comprender mejor algunos fenómenos espaciales asombrosos. No cabe duda de que muy pronto llegará al fondo del misterio del signo de interrogación.

🆕 Webb has captured the ‘antics’ of a pair of actively forming young stars, known as Herbig-Haro 46/47. This is the most detailed portrait of these stars. Read more: https://t.co/yBZw1wLrTL or 🧵👇 pic.twitter.com/aqgLw9eG0w

— ESA Webb Telescope (@ESA_Webb) July 26, 2023