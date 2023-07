Colombia sigue sin verificar presunta muerte de Iván Márquez

El Gobierno colombiano reiteró que aún no ha podido verificar la supuesta muerte de “Iván Márquez”, máximo cabecilla de la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las FARC, y que les consta que hace tres días estaba vivo.

“Todavía las verificaciones no han permitido acreditar (su muerte). Han visto ustedes versiones contradictorias que se han presentado públicamente. Nosotros no queremos comprometer una opinión porque no tenemos certeza que ‘Iván Márquez’ haya muerto”, aseguró ayer a medios de comunicación el ministro de Defensa, Iván Velásquez, desde la ciudad de Buenaventura, en el Pacífico colombiano.

Estas declaraciones van en la línea de las que hizo la noche del jueves, cuando el noticiero CM& informó que Márquez, que fue el jefe negociador de las FARC en los diálogos que condujeron a la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016, murió como consecuencia de las graves heridas sufridas en un atentado que le hicieron en julio del año pasado en Venezuela.

En este sentido, el ministro indicó que las fuerzas de seguridad colombianas están trabajando en la verificación y pidió prudencia hasta “que haya una verificación de manera que podamos hablar con propiedad”.