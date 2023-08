El mensaje de adiós de la madre de Fernando Villavicencio en su funeral

Con el llanto y la ira contenida, con un mensaje de paz/aprendizaje y con una mirada serena pero llena de dolor, la madre de Fernando Villavicencio se pronunció en la misa de este viernes 11 de agosto.

La mujer que le dio la vida al candidato a la presidencia y luchador contra la corrupción extendió unas palabras donde dejó claro que su hijo dejó un legado de trabajo y transparencia.

Desgarradoras imágenes se han conocido al respecto, de parte la población civil que lo acompañó para darle el último adiós, así como también de amigos y familiares, especialmente de su madre, quien tuvo la valentía para tomar una pala y echar tierra a la tumba de su hijo.

En redes sociales circulan imágenes del dramático momento en el que la mujer, de entre 60 y 80 años, le deja saber a su hijo que está orgullosa de él porque “nunca se llevó un pan a la boca sin haberlo trabajado» y expresó a viva voz que con su partida deja un «legado perfecto” y digno de admirar por el Ecuador.

Afirmó que Fernando Villavicencio fue un enviado de Dios

En un discurso previo durante el velatorio que se llevó a cabo en una capilla de Quito con el cuerpo de Fernando Villavicencio presente, la dolida madre entregó un conmovedor discurso en el que manifestó que está agradecida por haber hecho a su hijo uno de sus emisarios en la tierra y por el tiempo que le permitió disfrutar de él.

“Quiero decirles que yo soy su madre. Yo soy su madre, yo le tuve seis años a mi hijo en esa lucha constante de persecución. Y he aprendido de él, a ser la gran luchadora. Como él dice: valiente, pero no valiente para tratar mal a mis semejantes, Valiente para ser designado y saber que la muerte es parte de la vida. Quiero agradecer a Dios porque él le cuidó a mi hijo. Él lo protegió. Les digo que la mano del señor no es como la muestra, no tiene principio ni fin”, precisó.