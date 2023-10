Reportan bombardeos sin precedentes contra el norte de la Franja de Gaza

Este viernes reportaron nuevos ataques sin precedentes contra el norte de la Franja de Gaza.

Un corresponsal de Al Jazeera afirmó que la Franja de Gaza es testigo del bombardeo “más intenso por tierra, mar y aire desde el comienzo de la guerra”.

Además, según varios informes, Internet y las comunicaciones están completamente fuera de servicio en el enclave palestino. “Acompañados de un apagón total de los servicios de telecomunicaciones, los aviones de guerra israelíes lanzan la secuencia más violenta de ataques aéreos contra la Franja de Gaza”, escribe Times of Gaza.

Más de 100 aviones de guerra israelíes participan en el bombardeo de amplias zonas en la oscuridad, “ocultando sus terribles atrocidades cometidas”, señala.

Según WAFA, la Compañía Palestina de Telecomunicaciones anunció una interrupción total de todos sus servicios en la Franja de Gaza, señalando que los intensos bombardeos de la última hora provocaron la destrucción de todas las rutas internacionales restantes que unen el enclave con el resto del mundo. Se reporta que la situación se debe a varios cortes en las principales rutas de fibra óptica que conectan la Franja de Gaza con Cisjordania.

Reporteros de CNN dijeron haber oído disparos de tanques, así como una actividad militar “inusual, intensa y sostenida” durante las últimas horas. El equipo de periodistas también afirmó haber visto una “enorme cortina de humo soplando literalmente desde Gaza”. Según su descripción, olía como el tipo de humo que podría utilizarse para operaciones militares.

En respuesta, Hamás también comenzó a bombardear Tel Aviv, informó el grupo militante en sus redes sociales. Desde Hamás acusaron a Israel de “perpetrar masacres con sangrientos ataques de represalia desde el aire, tierra y mar”, según Al Arabiya.

Footage of the Iron Dome missile defense system operating over Tel Aviv Dozens of rockets were reported fired from the Gaza Strip. pic.twitter.com/LMWBsp1K9d — Sprinter (@Sprinter99800) October 27, 2023

Accompanied by a total blackout of telecommunication services, lsraeli warplanes launch the most violent series of air attacks against Gaza Strip. pic.twitter.com/pUPpWKe6dR — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 27, 2023

Gaza Strip is under the heaviest air attack since the beginning of the aggression. pic.twitter.com/5AH1U8gSh2 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 27, 2023