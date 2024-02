¡Operación Te Quiero Chile! Migrantes venezolanos se unieron para llevar insumos a afectados por incendios

Más de 100 grupos de emprendedores migrantes, un medio de comunicación, decenas de ONG’s, la más importante coalición de repartidores y profesionales de diferentes áreas se unieron para apoyar a los afectados por los devastadores incendios forestales que sacuden a la 5ta Región en Chile. La campaña tiene por nombre #OperaciónTeQuieroChile.

Raúl Semprún, periodista y director de Crónicas de Chile, periódico digital que cuenta historias positivas, contó con el respaldo de líderes de diferentes sectores de la comunidad migrante para darle apoyo a las autoridades chilenas y a los centenares de damnificados de un evento que destruyó al menos 50 mil hectáreas de las comunas de Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué y Villa Alemana.

“No podíamos quedarnos de brazos cruzados frente a esta tragedia. A este país le debemos muchas cosas. Es nuestro hogar”, detalló el comunicador, con más de 25 años de carrera.

Semprún articula un grupo de más de 250 emprendedores gracias a su trabajo y fue en ese canal como se encendió el interés para conformar #OperaciónTeQuieroChile, una campaña comunicacional para unificar, no solo a la comunidad venezolana, sino a la de países como Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Argentina.

“Queremos sumar. Colocar nuestro grano de arena. Vivimos un momento preocupante. Los medios de comunicación chilenos exacerban el odio y la discriminación contra los migrantes venezolanos en sus páginas y cuentas de Instagram. Todos los días hay uno o dos titulares en los que se relaciona a nuestra nacionalidad con un crimen y eso incrementó la xenofobia entre la población. Nosotros vamos a dar un paso al frente. Vinimos a sumar”, sostuvo el periodista.

LOS BUENOS SOMOS MÁS

Danyelo Galindez, líder de Defensa Motorizada, fundación que reúne y organiza a 3780 repartidores en la capital chilena, en su gran mayoría criollos, trabaja día y noche para garantizar que sus miembros cumplan y respeten las leyes chilenas.

El caraqueño convocó a los repartidores y tras un día 100 de ellos se plegaron. Cada uno de ellos recogió insumos para llevarle a vecinos y afectados que aún tratar de rearmarse en el caos. “Uno de los chicos me dijo que quería ir, pero que el dinero que tenía apenas le alcanzaba para el arriendo. Hoy ya preparándonos se apareció con su bolsa de comida y su moto. Va con nosotros a prestar ayuda”, aseguró.

Decenas de repartidores destacan como embajadores de lo positivo en redes sociales. Como enjambres, y aún con los coletazos de fuego en las vías, se aparecieron en las zonas afectadas a llevar alimentos, aguas y medicinas, pese a que un sector reducido, pero ruidoso, los señalaban como responsables del incendio. “Nos iban a llevar detenidos. En algún momento dije: Ya. Mejor no vengo a ayudar, pero después me dije: Los afectados no tienen la culpa. Y aquí estoy”.

1 de 4

EMPATÍA Y SOLIDARIDAD

Olivier Hernández, mentor de negocios y creador digital desde hace más de 7 años en Santiago de Chile, aseguró que la comunidad emprendedora, integrada principalmente por profesionales, atraviesa un escenario complejo, pero la mejor manera de atravesar el laberinto es con creatividad y poniendo en la mesa los valores que más nos distinguen: solidaridad, empatía y creatividad, trabajo y disciplina.

“La #OperaciónTeQuieroChile es solo una pequeña muestra del agradecimiento que muchos tenemos. El objetivo es habilitar centros de acopio para llevar alimentos, agua, insumos y kits higiénicos, pero hacerlo de manera integral y para ello llevaremos a terreno a nuestros médicos, enfermeros, kinesiólogos y personal de la salud. Además, nos acompañarán en algún momento fundaciones y ONG’s para brindar atención integral a los migrantes. Tenemos que ser aire fresco en medio del torbellino”.

Hernández llamó a los migrantes que quieran formar parte de la campaña a integrarse. “La meta es masificar la organización y multiplicar el apoyo. Chile nos necesita. Y nosotros somos venezolanos, pero queremos mucho a este país”.

Con información de Versión Final











Beta Función beta











Beta Función beta











Beta Función beta











Beta Función beta