Duque cuestionó fallo sobre la despenalización del aborto

El presidente de Colombia, Iván Duque, cuestionó la decisión de la Corte Suprema de Colombia sobre la interrupción del embarazo de forma libre hasta las 24 semanas.

El mandatario colombiano aseveró que siempre se ha considerado "una persona provida" y que siempre ha sido respetuoso con las tres causales que estableció la Corte Constitucional por muchos años.

"Me parece que este fallo no solamente altera el principio de causas juzgadas frente al cual ya se había pronunciado la corte, sino que me parece además delicado que estemos facilitando que el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva y que se pueda volver recurrente y regular", explicó.

Duque también se mostró contrario a que los grandes temas de la sociedad se traten «por un grupo de cinco personas que tengan mayoría en una Corte". "Yo creo que esos son temas que debe abordar la sociedad colombiana a profundidad y con todo el rigor. Se deben dar en el seno de instituciones democráticas como el Congreso de la República", añadió.

Con información de Unión Radio