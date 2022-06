Más de 70 decesos cobró virus del mono en África

|| Agencia EFE / Foto Cortesía

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo ayer que en lo que va de 2022 se han registrado en África 70 por viruela del mono, enfermedad que ha aparecido en las últimas semanas en países no endémicos, en particular de Europa.

La aparición de la viruela del mono fuera de África ha sido una sorpresa, aunque la OMS lleva más de quince años haciéndole un seguimiento en el continente africano, donde cada año aparecen miles de casos y se producen muertes.

“No es una enfermedad desconocida, pero es cierto que en el nuevo contexto en el que se está propagando es algo nuevo”, reconoció en una rueda de prensa la responsable técnica de la viruela del mono en la OMS, Rosamund Lewis.

En el actual brote en países no endémicos, la enfermedad no ha causado hasta ahora ningún deceso, lo que se podría explicar por el hecho de que no circula en grupos de riesgos, como embarazadas o niños, explicó por su parte la jefa de la Unidad de Enfermedades Emergentes de la OMS, María Van Kerkhove.